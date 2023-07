Malaariaga nakatunud sääsed jõudsid Floridasse

Malaariaga nakatunud sääsed püüdis kinni Sarasota maakonna sääsetõrje osakond ning saatis need Tervisekaitse Keskusele (CDC) analüüsiks. Anopheles perekonda kuuluvad sääsed on peremeesorganismiks malaariat põhjustavatele üherakulistele organismidele ning kannavad seda edasi teistele organismidele. Enam kui 100 kogutud hallasääse hulgast tuvastas CDC, et kolmel neist oli malaaria, teatas Sarasota maakonna pressiesindaja Gizmodole.

«​Sarasota maakonna sääsetõrje osakond saadab CDCle iga nädal proove,» ütles pressiesindaja. «Seni on kolm sääske saanud positiivse tulemuse. Kõik kolm sääske võeti samalt metsalagendikult.»

Maakonna sääsetõrje osakond jätkab testimist, et tuvastada võimalikke malaariaga nakatunud sääskede populatsioone. Lisaks pritsivad ametnikud teatud piirkondades biotõrjevahendit, et peatada malaaria edasist levikut. Maakonna pressiesindaja ütles, et sellest hetkest kui malaariaga nakatunud sääsed tuvastati, on sääsetõrje osakond teinud metsalagendikul juba mitu tõrjekuuri.

Kuigi Texases teatati hiljuti ühest paikselt omandatud malaariajuhtumist, pole seal ühtegi malaariapositiivset sääske leitud, ütles Texase osariigi Terviseamet CBS Newsile.

Malaaria oli enne 1950. aastaid Ameerika Ühendriikides üsna tavaline haigestumise ja surma põhjus. Haigus hävitati lõpuks linnastumise ja koordineeritud tõrjumispingutuste tulemusel. USAs esineb iga-aastaselt siiski malaariajuhtumeid, kuid enamus on seotud rahvusvahelise reisimisega. Enne käesolevat puhangut registreeriti USAs viimased kohalikud malaariajuhtumid 2003. aastal, mis olid samuti Floridas.

Ka Eestis levis enne 1950. aastaid malaaria kohaliku haigusena. Tänu aktiivsele tõrjumisele lõppes 1949. aastal malaaria järjepidev epideemiaprotsess. Peale 1949. aastat on Eestis malaariat põdenud vaid välismaal nakatunud inimesed.

Kuigi nakkusjuhtumite arv on taas suurenemas, märgib CDC, et riskitase jääb USA inimeste jaoks siiski madalaks. Riski vähendamiseks võib kasutada putukatõrjevahendeid, kanda pikki riideid ja eemaldada kodu välisaladelt seisva veega nõud, mis on sääskede jaoks soodne paljunemiskoht.