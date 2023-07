NEW SCIENTIST ⟩ Kunstmadu torustikus: painduv robot suudab torusid läbida ja polte lahti keerata

Mõned materjalid on sellised, et nende molekulid saavad energiat valgusest, mis paneb materjali kas paisuma või kokku tõmbuma. Hiina Westlake´i Ülikooli teadlased eesotsas Jiu-an Lv-ga kasutasidki just seda efekti, et luua prototüüp omapärasest pehmest robotist, mis koosneb 15 kuni 40 millimeetri pikkustest torukestest.