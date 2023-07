Uskumatu - vananemisvastane süst parandab ahvide mälu

See on esmakordne avastus - kui taastada kehas klotho (loomulik «nooruslikkuse ensüümvalk» meie kehas, mille kogus väheneb vananedes) tasemed, parandab see vananeva ahvi kognitiivseid võimeid. Varasemalt hiirte peal tehtud uuringud on näidanud, et klotho süstid võivad pikendada eluiga ja suurendada sünaptilist plastilisust, mis on seotud õppimise ja mäluga.