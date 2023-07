KURIOOSUM ⟩ Kuu paisub ja kahaneb – ah käige Kuu peale!

Loojuv täiskuu, pildistatud tänavu 5. juunil kell 3.43. Foto on tehtud Pringi rannas Viimsis ja pildil olevate kirikutornideni on sealt 9,5 km. Sellise pildi saab teha vaid tänu võimsale suumobjektiivile ja asjaolule, et kirikutornide nurkkaugus on Pringi rannalt vaadatult enam-vähem sama kui Kuu läbimõõtki.

Kui äge kuningas me oma silm siis on? Kas see, mida me näeme, on päriselt nii või «arvutab» aju selle meie jaoks välja ning arvutuse aluseks on kogemused ja harjumused? Tegelikult just see viimane toimubki: inimintellekti võluks on võime asju ette kujutada ja ette «arvutada». Vahel tekitab see aga tuhandeid aastaid kestvat hämmingut, millele tänaseni täpset vastust pole.