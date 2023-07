Neste teadlased pälvisid Euroopa Aasta Leiutaja auhinna

Auhinda annab välja Euroopa Patendiamet, pidulik tseremoonia toimus 4. juulil Hispaanias Valencias.

Neste innovatsioonikogukonna nimel võtsid auhinna vastu Pia Bergström, Annika Malm, Jukka Myllyoja, Jukka-Pekka Pasanen ja Blanka Toukoniitty. Auhinna pälvisid nad jäätmete ja jääkainete kvaliteetseteks taastuvlahendusteks muutmise eest ning sellega seotud innovatsioonitöö ja patentide loomise eest.

«Soovime südamest tänada iga koostööpartnerit, kes on oma oskusteabe, pühendumise ja vankumatu toetusega panustanud Neste jõupingutusse jäätmete ja jääkainete muutmisel kvaliteetseteks taastuvenergia lahendusteks. See auhind on tasu meie koostöö ja pikaajalise raske töö eest ühiste ettevõtte eesmärkide nimel,» ütles Neste võidumeeskond.

«Ettevõttena oleme Euroopa Aasta Leiutaja auhinna saamise üle põnevil ja see teeb meile suurt au. See on tunnustus, mis peegeldab meie innovatsioonikogukonna nutikust, kirge ja lakkamatut jõupingutust tipptulemuste nimel. Auhind annab meile jõudu pühenduda innovatsioonile ja tugevdab meie positsiooni tööstusharu liidrite hulgas. Soovin südamest õnnitleda võitjaid auhinna puhul ja tänada neid panuse eest ettevõtte edusse,» ütles Neste innovatsiooniosakonna asepresident Lars Peter Lindfors.