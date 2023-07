NEW SCIENTIST ⟩ Loomade hingeelu: mida tunnevad sead, veised ja ahvid tegelikult?

Üks on kindel – paljudel loomadel on tunded. Tänapäeval on bioloogid üha enam nõus varasemalt pelagalt atropomorfismiks peetud mõttega, et ka teatud teistel liikidel on erinevad tunded. Küll aga ei muuda see asjaolu, et sea tõelisi tundeid on meil pea võimatu mõista. Üks põhjus seisneb loomulikult nende keeleoskuse puudumises.