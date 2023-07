Sinu karvane lemmik saab Su näoilmetest aru!

Analüüsides skaneeritud pilte koerte ajudest, leidsid teadlased esimese tõendusmaterjali selle kohta, et nii nagu inimestel, on ka koertel oimusagara piirkond, mis keskendub kehahoiakute tõlgendamisele. Lisaks sellele leidsid nad koertel veel kolm ajupiirkonda, mis eelistavad näoilmete ja kehaasendite tõlgendamist rohkem kui elutuid objekte.

«Inimesed keskenduvad suhtlemise käigus sageli teise inimese näole,» ütles Boch. «Meie uuringu tulemused viitavad sellele, et koerte jaoks on nägu samuti oluline teabeallikas. Kuid kehahoiak tundub olevat peamine asi, millele koerad keskenduvad.»

Lisaks leidsid teadlased, et kui koerad vaatasid pilte näoilmetest ja kehahoiakutest, ei aktiveerunud neil nägemisega seotud ajupiirkond nagu inimestel. Selle asemel aktiveerusid nende ajus piirkonnad, mis on seotud lõhnade tajumisega. Teadlased väidavad, et see uuringu tulemus tõestab koerte tundlikkust lõhnade suhtes ning lõhna ja nägemise seotust sotsiaalse ja sisulise teabe tõlgendamisel.