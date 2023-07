Eufoorilise laulupeo järel helisevad hinges nukrad lõputaktid

Meie laulu- ja tantsupidudega samal ajal lõppeb igal aastal Taanis toimuv poolesajandilise traditsiooniga Roskilde festival. Selle ühe Euroopa suurima popp- ja rokkmuusikafestivaliga on kohalikud, kuigi tõenäoliselt veidi teisel moel, samuti emotsionaalselt tugevalt seotud. Elu on näidanud, et lõputa paduvihm ei heiduta ei laulupeolisi ega roskildelasi. Kuid kogenumad festivalikülastajad teavad juba oodata, et pärast nädalapikkust eufoorilist pidutsemist, olgu see siis porilompides või kuivas palavuses, saabub Roskilde blues.