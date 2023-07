Naerugaas pole naljaasi: TÜ teadlane tõi koju kopsaka uurimisgrandi

Vaevalt oskas Mäe Andres ette näha, et tema ellujäämise nimel palehigis kuivendatud sood kunagi kliimat kütma hakkavad ja just nimelt ellujäämise nimel võiks keegi tahta need kunagi hoopis üle ujutada. Kuid teadmiste täienedes ja (kliima)olude muutudes tuleb oma teguviise kohandada – ja nagu ütleb Tartu Ülikooli teadlane Ülo Mander, on tõde ikka kusagil kahe äärmuse vahepeal.