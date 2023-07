NEW SCIENTIST ⟩ eBay kaupleb ka surnutega ja väga haruldaste surnutega

Harvardi ülikooli teadlane Zhengyang Wang ja tema kolleegid jälgisid alates 2020. aasta septembrist kuni 2021. aasta septembrini surnud liblikate müüki eBay veebilehel. Et seda võimaldada, automatiseerisid nad otsingu 150 000 liblika nimele kogu veebilehel. Töörühm registreeris üle 50 000 tehingu, mille hulgas müüdi 3767 liiki liblikaid. See on peaaegu viiendik kõigist teadaolevatest liblikaliikidest.