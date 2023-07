PIKK PUHKUS ⟩ Varajases Universumis kulges aeg 5 korda aeglasemalt

Einsteini relatiivsusteooria järgi peaksime ruumi laienemise tõttu nägema kauge Universumi aeglast liikumist, selgitas uuringu juhtivautor, Sydney ülikooli astrofüüsik Geraint Lewis. Varem on teadlased kosmiliste kelladena kasutanud väga heledate plahvatavate tähtede – supernoovade – vaatlusi ja näidanud, et aeg liikus kaks korda aeglasemalt, kui Universum oli poole noorem kui praegu.

Nn kosmoloogilise ajalise lahustumise mõõtmiseks analüüsisid Lewis ja Aucklandi ülikooli statistik Brendon Brewer 20 aasta jooksul kogutud andmeid 190 kvasari kohta. Kvasarid ehk ülimassiivseid musti auke ümbritsevad kokkusurutud alad kaugete galaktikate keskmes on arvatavasti Universumi kõige heledamad ja võimsamad objektid, mis muudab need Lewise sõnul kasulikeks «majakateks» Universumi kaardistamisel.

Siiski on neid olnud kosmiliste kelladena keerulisem kasutada kui supernoovasid. Varasemad katsed kvasareid ajalise lahustumise mõõtmiseks kasutada on ebaõnnestunud, mis Lewise sõnul viis teatud kummaliste ettepanekuteni. Nende hulka kuulusid teooriad, et võibolla polegi kvasarid nii kauged, kui arvatud või isegi kahtlus, et kosmoloogias on midagi olulist fundamentaalselt valesti mõistetud.

Lewis ütles, et nende värske uurimus paneb kõik paika ja lisas, et see kinnitab ka, et Einsteinil oli õigus. Nende edu võti oli andmete rohkus ning kaasa aitasid ka hiljutised edusammud juhuslikkuse statistilises mõistmises. Et kvasarid mõõdetava «tiksumisega» kelladeks muuta, pidid teadlased aru saama turbulentsetest plahvatustest, mis tekkisid siis, kui mustad augud ainet neelasid. Lewis võrdleb seda ilutulestiku jälgimisega, kus suured sädemeküllased vilkumised tunduvad juhuslikud, kuid erinevad elemendid muutuvad eredaks ja tuhmuvad omaenda ajaskaala järgi.