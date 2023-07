Tulevikumuusika: Lõuna-Koreas tegi ajalugu robot-dirigent

180 sentimeetrit pikk robot nimega EveR 6 juhatas reedel enam kui 60 muusikust koosnevat Korea rahvusorkestrit, kes mängisid traditsioonilisi korea instrumente. Robot sai dirigeerimisega edukalt hakkama nii iseseisvalt kui koostöös inimdirigendiga, kes teda pool tundi toetas. Koos pakkusid nad vägeva vaatemängu 950 inimesele, kes neid Korea Rahvusteatrisse kuulama olid tulnud.

Kohe, kui robot esimest korda tõstuki abil lavale ilmus ja publikut kummardusega tervitas, sai talle osaks vali aplaus. Kogu kontserdi vältel jälgis robot muusikuid oma suurte siniste silmadega neid kordagi pilgutamata, peaga muusika taktis noogutades.

Publiku arvates sai robot oma debüüdiga hästi hakkama. «Olin kontserdile tulles veidi mures, kas robot suudab sellega veatult hakkama saada,» ütles AFP-le 19-aastane muusikatudeng Kim Ji-min. «Kuid nägin, et see oli muusikutega suurepärases harmoonias... Minu jaoks paistis see nagu täiesti uus maailm.»

Kuigi robot-dirigendid on muusikalisi etendusi varemgi juhtinud, sh 2017. aastal Itaalias, mil oma debüüdi tegi robot nimega YuMi, oli see esimene kord, kui lõuna-korealased robot-dirigendi esinemist tunnistada said.

Korea riikliku tööstustehnoloogia instituudi arendatud robot EveR 6 programmeeriti jäljendama inimesest dirigendi liigutusi liikumise jäädvustamise tehnoloogia abil. Siiski pole masin võimeline muusikat kuulama ega reaalajas improviseerima.