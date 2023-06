KURIOOSUM ⟩ Sporti raputanud üliohtlik odaheide, mis kiiresti areenilt minema löödi

Felix Erauzquin 1956. aastal oma pöörast heitetehnikat kasutamas. Kavalusena tuli oda enne seebiveega libedaks teha, et see õigel hetkel käest libistada. Vahel võis õige hetk olla kahjuks vales suunas.

Tänapäeval on harukordne, kui kergejõustiku­areenidel nähakse 90 meetrini või veelgi kaugemale küündivat oda­kaart. Maailmas on 23 sportlast, kes on suutnud visata rahvusvahelise kerge­jõustiku­liidu reguleeritud oda vähemalt 90 meetri kaugusele, ning kõige kaugemale on visanud Tšehhi vägilane Jan Železny. Mis oleks, kui ütleksin, et Železny maailma­rekord kahvatus juba aasta­kümneid tagasi?