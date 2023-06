Kvantarvutid on veel ülikallid ja teevad tohutult vigu, kuid võiksid tulevikus oma arvutusvõimsusega mäekõrguselt üle olla mistahes traditsioonilisest superarvutist, viies meid täiesti uude ajastusse. Kuidas aga nende masinate headust mõõta? See on keeruline küsimus. Pildil IBM-i kvantarvuti, mida demonstreeriti paar aastat tagasi tehnoloogiamessil CES.

Foto: Ross D. Franklin / AP / Scanpix