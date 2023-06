NEW SCIENTIST ⟩ Naised kodus ja mehed jahil? See on müüt!

Kui algselt arvati, et tuhandeid aastaid tagasi käisid mehed jahil, samal ajal kui naised istusid kodus, siis nüüd näitab kütt-korilus ühiskondadest tehtud uuring, et see on peaaegu täielikult vale. Tegelikkuses eksisteerivad jahinaised 80 protsenti uuritud ühiskondadest ning kolmandikus neist ühiskondadest jahivad naised just suuri saakloomi, mis kaaluvad üle 30 kilogrammi.