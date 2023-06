TEADUSKROONIKA ⟩ Tartus toimus rahvusvaheline madalaveeliste järvede alane konverents – milleks neid veel uurida?

Maailma madalaveeliste järvede uurijad kohtusid Eesti Rahva MuuseumisJuuni keskel (11.-16.06.2023) toimus Eesti Rahva Muuseumis madalate järvede teemaline teaduskonverents. Eestis toimus see konverents esmakordselt.

Madalad järved on omaette nähtuseks Maa ökosüsteemis. Kuigi piirid on looduses tinglikud, ka madalate ja sügavate järvede eristamine kokkuleppeline. Madalateks loetakse kokkuleppeliselt järvi, mille keskmine sügavus on alla 3 meetri. Kui järve kohta rohkem teada, on paremaks mõõdupuuks see, kas veesammas soojal aastaajal kihistub või on põhjani segunenud. Kihistuvad on siis «sügavad» ja igal aastaajal seguneva veega «madalad» järved.