1,45 miljonit aastat tagasi olime me inimsööjad

Washingtoni Smithsoniani loodusajaloo muuseumi paleoantropoloog Briana Pobiner ja tema töörühm leidsid 1,45 miljoni aasta vanuselt sääreluult üheksa lõikejälge. Sääreluu pärineb Homo sapiensi sugulaselt ja see leiti Põhja-Keeniast 1970. aastal. Hominiini liigi täpne määramine on sääreluu leidmise hetkest olnud pideva arutelu all.

«Olemasolev teave viitab sellele, et meie eellased ilmselt sõid teisi liigikaaslasi vähemalt 1,45 miljonit aastat tagasi,» ütles Pobiner Smithsoniani avalduses. «Inimese evolutsioonipuus on liigivahelisest kannibalismist ka mitmeid teisi näiteid, kuid olemasolev fossiil viitab sellele, et meie iidsed sugulased sõid üksteist ellujäämise nimel palju kauem, kui me seni arvasime.»