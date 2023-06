Titanicu-turistide saatus: õnnetus hüüdis pikalt ja tuli äkilise pauguga

Loodus nalja ei mõista

Asjaolu, et sellisest tavatust komposiitmaterjalist süvasõiduk oli ookeani sukeldunud kümneid kordi, sealhulgas mõned korrad ka Titanicu juurde (see lebab 3800 m sügavusel), viitas asjatundjatele, et niivõrd jäik materjal kui süsinikkiud võib korduva survestamise tõttu irduda liimikihtidest, millega see kokku on kleebitud. Samamoodi nagu traati saab korduvalt väänates purustada, toimib korduv rõhu alla panek ja sellest vabastamine pinnale tõusul niimoodi loodud korpuse vastupidavusele laastavalt.