Robotid õpivad nüüd ise Youtube´i videotest, kuidas asju teha

USA Carnegie Melloni Ülikooli arvutiteadlased on teinud lahenduse, millega õpetati robotitele kodutöid, ilma et selleks oleks olnud vaja ette sööta tohututes kogustes spetsiaalselt masinõppeks töödeldud andmeid. Tavalise meetodi asemel, mis eeldab suurt hulka eeltööd, anti algoritmidele «vaatamiseks» kõigest videoid inimestest, kes teevad kodus igapäevaseid töid.

Teadusuuring, mille leiab siit , aidata parandada robotite oskusi kodutöödel nii, et masinad õpivad ilma suurema vaevata üsna kiirelt ära seni kasutamata oskused nagu toiduvalmistamine ja koristamine.

Nii õppisid kaks robotit selgeks 12 tööülesannet, sealhulgas sahtli, ahjuukse ja potikaane avamise, poti võtmise pliidilt ning nutitelefoni, köögivilja või supipurgi kätte haaramise. Inimese jaoks on need lihtsad toimunud, kuid robot peab nägema, kuidas asjad liiguvad ja millised on kokkupuutepunktid.