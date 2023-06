NEW SCIENTIST ⟩ Paned ikka taimedele kohvipaksu? Lõpeta kohe!

Mõned aastad tagasi ühte piinlikult lahedat San Francisco kohvikut külastades olin lummatud hiiglaslikest lahtise kaanega tünnidest, mis olid täidetud kasutatud kohvipaksuga ja varustatud sildiga, et kliendid saavad seda taaskasutatavatesse kottidesse kühveldada ja koju kaasa võtta, et enda taimeid turgutada. Sain aru, et oleme jõudnud hipsterluse tipuni.