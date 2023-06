ABB ehitas roboti, mis asub Amazonase vihmametsi taastama

Täielikult autonoomse roboti loomine aitab ületada raskusi ka inimeste leidmisel, kes oleksid nõus kauges džunglis töötama.

Pärast esmast installi saab YuMi oma ülesandeid iseseisvalt täita.

«Praeguse seisuga on kaotatud juba 20 protsenti Amazonase vihmametsade kogupindalast; ilma täna tehnoloogiat kasutamata jääb looduskaitse tempo liiga aeglaseks,» ütles Junglekeepersi kaasasutaja Moshin Kazmi, «Kui Yumi on meie baaslaagris, on see hea võimalus tutvustada meie metsavahtidele ja metsataastajatele uusi toimimisviise. See kiirendab ja laiendab meie tegevust ning edendab meie missiooni.

Amazonase vihmametsade hävitamine metsaraie ja põletamisega, et puhastada maad põllumajanduse jaoks, suurendab kliimamuutuste laastavat mõju. Hinnanguliselt on Amazonase vihmametsast alates 1985. aastast maha raiutud üle 870 000 km², mis on suurem ala, kui Prantsusmaa, Ühendkuningriik ja Belgia kokku.»

Foto: ABB Robotics

«Sellepärast vajamegi tehnoloogiat, teadust ja kohalikke teadmisi, et metsa päästmiseks koostööd teha. Vastasel juhul jääme hiljaks. Vihmametsa saab veel päästa, kui me midagi kiiresti muudame,“ ütles Peruu Amazonase uurimisinstituudi metsamajanduse uuringute direktor Dennis del Castillo Torres, «väga oluline on kõrgtehnoloogia ja taastamistööde kombinatsioon. Tehnoloogiaid, mida saame metsa säilitamiseks kasutada, on palju ja see robot aitab palju kiiremini metsa uuendada. Kuid me peame olema väga valivad. Peame seda lahendust kasutama piirkondades, kus on väga suur raadamine, et kiirendada seal taas-istutamisst.»

Pilootprojekti toetab ABB RobotStudio Cloud tehnoloogia, mis aitab meeskondadel üle kogu maailma teha reaalajas koostööd. See uus kaugprogrammeerimisviis lubab paindlikku koodikirjutamist mistahes kohast. Rohkem kui 25-aastase kogemusega RobotStudio pakub oma klassi parimat digitehnoloogiat, millega saab roboti juhtimise täiustamiseks luua simulatsiooni, mis on tegelikkusega sarnane 99-protsendilise täpsusega. See vähendab robotlahenduste testimiseks kuluvat aega 50 protsenti ja tootmisseisakuid praktiliselt nullini.