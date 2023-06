VAATA OTSE ⟩ Eesti tippteadlane esineb neljapäeval Euroopa suurel kriisiteemalisel sümpoosionil

Tegemist on teaduste akadeemiate ühenduse ALLEA (All European Academies) peaassamblee teadusliku sümpoosioniga «Kriisid ja teadusuuringute tähtsus: kui valmis me saame olla?» (Crises and the Importance of Research: How Prepared Can We Be?), mis toimub juba 22. juunil. Kruusmaa räägib seal lähemalt oma teadusnõustaja kogemusest kriiside juhtimise soovituste koostamisel.