OTSEÜLEKANNE ⟩ Mis asi on raskusjõud ja kas kvant- ning relativistlik maailm suudavad jõuda «kokkuleppele»?

Tänase päevani ei teata täpselt, mis asi on gravitatsioon. Me tajume selle mõju ja oskame seda arvutada. Aga mis on gravitatsiooni olemuseks, on jätkuvalt teadmata. Kas sellest loengust saate rohkemat teada selgubki, kui kuulate ära selle loengu. Loeng on inglisekeelne.