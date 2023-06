Elon Musk: tulnukaid pole, tehnoloogia aitab meie haruldasel teadvusel püsida

«Elon Musk ei saanud tulla, tema asemel astub lavale kloon,» naljatles vestlust juhtinud Maurice Lévy, kes on maailma suuruselt kolmanda reklaami- ja kommunikatsioonikontserni Publicis Groupe nõukogu esimees.

Lévy sõnul ei uskunud Pariisis keegi, et Musk isiklikult kohale tuleb. Aga vähe sellest, ta oli kaasa võtnud ka oma ema Maye Muski, kes istus publiku hulgas.

Lévy lausus, et Muski nimi on innovatsiooni ja ambitsiooni mõistega kokku käiv bränd. «Ja parfüümi,» segas Musk naerdes vahele, viidates lõhnaõlides kasutatavale muskusele (ingl k musk). Lévy kiituse taga peitus konksuga küsimus: kui seni on Muski otsused osutunud ettenägelikuks, kas seda oli ka Twitteri ost 44 miljardi dollari eest? «Kui ma olen nii tark, miks ma siis Twitteri eest nii palju maksin?!» küsis selle peale ka Musk ja jättis vastamata.