Prindi haav kinni: Kanada ülikooli teadlastel on selleks nüüd masin olemas

Nõela ja haavaniidi asemel on varsti arstidel käes hoopis pliiatsikujuline bioprinter, millega saab kudesid taastada nii nahal kui inimkeha sisemuses.

Kudede ja elundite printimine pole enam kõige värskem uudis, kuid nüüd on see muutunud palju mugavamaks. Kanada Victoria ülikooli teadlased said valmis kaasaskantava seadme, millega saab kiht-kihi haaval näiteks katkisi kudesid taastada ja kiirelt haava parandada.