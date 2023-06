Novembris 1997 esitas noor füüsik Juan Maldacena lustlikult julge idee: et aegruum, see universumi võrgustik ja nähtava reaalsuse olemas, on hologramm. Paljudele, kes sel ajal tegelesid osakestefüüsika ja gravitatsiooni teemadega, oli Maldacena ettepanek nii üllatav kui geniaalnegi. Enne selle avaldamist oli holograafilise universumi mõiste «kusagil eemal,» ütleb Ed Witten, füüsikateoreetik, kes töötab Princetonis asuvas Süvauuringute Instituudis (IAS- Instute of Advanced Studies), New Jerseys. «Ma oleksin seda kirjeldanud, kui pelgalt uljast spekulatsiooni.» Ja ometi, veidi üle 25 aasta hiljem, on holograafilist universumit laialdaselt tunnustatud kui ühte olulisemat läbimurret viimastel aastakümnetel.