Tänapäeval kasutusel olevast 7400 keelest moodustavad isolaatkeeled ligikaudu 200 ning paljusid neist ähvardab yaghani keele saatus. Hinnangud näitavad, et sajandi lõpuks on kadunud 30 protsenti kõigist keeltest. Isolaatkeeled, mida räägib vaid mõnisada inimest, on eriti haavatavad.

Kuid mida haavatavamaks on need muutunud, seda rohkem on inimesed teadvustanud, et isolaatkeeled võivad anda palju kasulikku infot inimeste kommunikatsiooni ja kognitsiooni kohta. Viimastel aastatel on need keeled andnud värske ülevaate keele- ja kultuurievolutsiooni vastasmõjust ning kogunenud on toetavat materjali vastuolulisele hüpoteesile, mis seob tegelikkuse mõistmise keelekasutusega. «Igaüks neist isolaatkeeltest on... täiesti uus vaade meie mõistusesse,» ütleb Hawaii Mānoa ülikooli teadlane Lyle Campbell.