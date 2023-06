Ühekordne, mittekirurgiline tiinusevastane vahend on kuuel emasel kassil kolme aasta jooksul oma tõhusust tõestanud. Teadlased eeldavad, et süsti toime püsib kasside elu lõpuni ja kui see tõesti terveks eluks püsima jääb, võib see asendada kirurgilise steriliseerimise.