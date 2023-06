Päikeseauto ehitanud noored jaanipäevaks puhkama ei pääse

Haridus- ja teadusministeerium investeerib inseneride koolitamisesse

Kallase sõnul on oluline mõista, et IT akadeemia edu taga ei olnud riigi sekkumine, vaid see, et IT sektori ettevõtted tekitasid spetsialistide järele nõudluse. «Riik ei koolita inimesi kappi seisma või töötukassa järjekorda,» ütles Kallas, näitlustamaks, et projektid nagu inseneriakadeemia, millesse investeeritakse lähiaastatel ligi 4 miljonit eurot, püüavad täita kindla sektori vajadusi.