Meie eellane Lucy oli äärmiselt musklis

Teadusajakirjas The Royal Society avaldatud uurimuses rekonstrueeris Cambridge’i teadlane esimest korda digitaalselt meie iidse eellase pehmkoe. Tänu sellele avastati, et Australopithecus afarensis suutis seista sama sirgelt kui tänapäeva inimene.

Näiteks olid Lucy sääre- ja reielihased üle kahe korra suuremad kui tänapäeva inimesel, sest meil on palju suurem rasvaprotsent. Lucy-l moodustasid lihased 74 protsenti reie kogumassist, võrreldes tänapäeva inimestega, kellel on see osakaal vaid 50 protsenti.