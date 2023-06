Eneserahuldamine on primaatide seas üldlevinud, seda teevad lisaks inimesele lähedastele ahvidele nagu seda on šimpansid ka väiksemad ahvid ja leemurid. «Eneserahuldamine näib olevat evolutsiooniline mõistatus,» ütleb Londoni ülikooli kolledži teadlane Matilda Brindle. «Miks evolutsioon peaks soosima niisugust esmapilgul mittefunktsionaalset ja kõrge hinnaga seksuaalkäitumist, eriti kui arvestada, et seda tehakse üksi?»Eneserahuldamine on primaatide seas üldlevinud, seda teevad lisaks inimesele lähedastele ahvidele nagu seda on šimpansid ka väiksemad ahvid ja leemurid. «Eneserahuldamine näib olevat evolutsiooniline mõistatus,» ütleb Londoni ülikooli kolledži teadlane Matilda Brindle. «Miks evolutsioon peaks soosima niisugust esmapilgul mittefunktsionaalset ja kõrge hinnaga seksuaalkäitumist, eriti kui arvestada, et seda tehakse üksi?»