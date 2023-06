Kuidas teha endast digitaalset klooni? Tehisintellekti vestlusrobotite nagu ChatGPT ja erinevate teksti põhjal pilte kokku panevate pildirobotitega on see muutunud lihtsamaks kui kunagi varem. Vaid mõne tuhande euro eest võib endale saada lausa enda kuju ja liigutuste järgi disainitud liikuva avatari, mida panna videotes mida iganes tegema. Hiljuti tegi üks programmeerija enda tüdruksõbrast virtuaalse klooni, mis tehisintellekti juhtimisel käitus originaali moodi, võttes üle tema head omadused. Kuigi see kõik tundub väga uus ja põnev, hoiatavad Briti Columbia Ülikooli teadlased, et kloonidega tulevad kaasa ka mõned uued riskid.