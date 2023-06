Kileda häälega inimestel on südametervist ohustav geenimutatsioon

Geen ABCC9 kodeerib valku, mis tagab kollageeni ja elastiini nõuetekohase funktsioneerimise. Need valgud aitavad kudedel, sealhulgas häälepaeltel, venida. Teadlaste sõnul näitab nende uuring, et kileda häälega inimestel (soost hoolimata) on kõigil ühesugune ABCC9 geeni mutatsioon.

Uuringus osalenud kõrge häälesageduse mutatsioonidega inimestel oli suurema tõenäosusega ka kõrge pulsirõhk, mis on südame-veresoonkonna haiguste riskifaktor. Eelmisel nädalal teadusajakirjas Science Advances avaldatud uuringu koostajate hinnangul on tulemus tingitud asjaolust, et veresoonte jäikuses on oma osa ka kollageenil ja elastiinil.