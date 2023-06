Teadlased ehitavad laborihiirtele loodust matkivaid puure

Branco ja tema meeskond varustas metsikut loodust matkivas puuris elavad hiired aju piltdiagnostika seadmete ning tipptasemel liikumisanduritega, et hiirte ajust (ning imetajatest laiemalt) terviklikumalt aru saada. Teadlased usuvad, et sellisel viisil on võimalik koguda andmeid, mis on igapäevases tegevuses asjakohasemad.