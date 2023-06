NEW SCIENTIST ⟩ Viirus, mis suudab edastada tohutul hulgal DNA-d, võib parandada geeniteraapiaid

Üha suurem arv ravimeetodeid hõlmab rakkude modifitseerimist keha sees või väljaspool, kuid vajalike komponentide rakkudesse viimine on endiselt suur väljakutse. Näiteks on mõnel inimesel haigusseisund, mis põhjustab progresseeruvat lihasnõrkust, mida nimetatakse Duchenne’i lihasdüstroofiaks ja mis on tingitud düstrofiiniks nimetatava valgu geeni mutatsioonidest. Selle seisundi geeniteraapiate väljatöötamise jõupingutusi on takistanud tõsiasi, et täissuuruses düstrofiinivalgu valmistamiseks on vaja umbes 11 000 aluspaari pikkust DNA-d – rohkem, kui olemasolevatesse viirustesse mahub.