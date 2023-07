Ilmaennustajate elu on ohtlik: ähvardada võivad trellid ja surmanuhtlus

Raske uskuda, aga seda on juhtunud ka uusimal ajal. Traagilisel moel sai kuulsaks Peruu väikese linna Sicuani kohalik sünoptik Francisco Arias Olivera. 1996. aasta märtsis ennustas ta 51-millimeetrist paduvihmahoogu. Ent mõne tunniga tuli alla peaaegu meie aastane sajuhulk – 483 mm! Jõevool viis minema 250 maja ja hukka sai 17 elanikku. Vihased linlased lintšisid õnnetu ennustaja. Kuus süüdistatut mõisteti õigeks. Sellest ajast on too ametikoht olnud vakantne.

Iga algus on raske

Fitzroy pidas väga tähtsaks avaldada ilmateateid üldsusele. Muide, termini «ilmaennustus» võttis kasutusele just tema. 1. augustil 1861 ilmus ajalehes The Times esimene prognoos. See algas sõnadega «Kahe järgmise päeva üldine võimalik ilm».

Kuidas lugejad esimestele ilmateadetele reageerisid? Järgmise aasta aprillis kirjutati samas lehes: «Tõenäoliselt on meie lugejad märganud, kes huviga, kes aga, nagu pelgame, kahjurõõmuga, et me igal hommikul teeme katse ennustada ilma kahe päeva peale. Me ei pea enda teeneks mõnesugust edu, kuid ühtlasi ei soovi me ka kanda vastutust sagedaste ebaõnnestumiste pärast. Viimasel nädalal on loodus saanud ilmselt erakordse rahulduse teaduse mõistatamisi ümber lükates».