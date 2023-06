Pensionär tegi jälle kogemata matemaatikarevolutsiooni

13-nurkne tahukas, mida 64-aastane Smith hellitavalt mütsiks kutsub, on esimene kujund, mis katab tasapinna täielikult ja sealjuures ei tekita see kunagi korduvat mustrit. See on esimene einstein (saksa k. üks kivi, mitte segi ajada kuulsa füüsikuga), mis lahendab 60 aastat tagasi esitatud probleemi, mille lahendamist mõned matemaatikud võimatuks on pidanud.