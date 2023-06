Teadlased: inimkonna moraal ei ole vabalanguses

Aastakümnete jagu küsitlustulemusi näitab, et 60 riigi inimesed on vähemalt viimase 70 aasta vältel tajunud üldist moraalset langust ühiskonnas. Kuid üksikisikute hinnang oma eakaaslaste moraalile on jäänud suures osas muutumatuks. Uuringu koostanud teadlased nimetavad oma tulemusi «moraalse languse illusiooniks».