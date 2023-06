Kosmoses friikartulite küpsetamine on keerulisem kui raketiteadus

Kui inimkond soovib kosmoses püsivalt kanda kinnitada, tuleb astronautide menüü muuta külmkuivatatud krevetikokteilidest paremaks ja pakkuda valikuid, mis meenutaksid Maal olevaid toite. Selle jaoks tuleb kasutusele võtta Maa peal olevad toiduvalmistamise tehnikad ja kindlaks teha, et need toimivad ka kaaluta olekus. Euroopa Kosmoseagentuur (ESA) otsustas esimese asjana katsetada friikartulitega.

Uurimus avaldati teadusajakirjas Food Research International.

Peamine probleem seisneb aga selles, et fritüürimise käigus on erinevad füüsikalised ja keemilised protsessid omavahel väga tihedalt seotud ning osad protsessid ei pruugi nullgravitatsioonis toimida. Kõige olulisem osa kartulite fritüürimise juures on aurumullikeste teke kartulite ümber. Ilma gravitatsioonita ei saa õli kartulite ümber liikuda ning mullid jäävad kinni, mistõttu moodustub kartulite ümber aurukindel kiht ning nad ei saa korralikult küpseda.

Katsefritüür Foto: Euroopa Kosmoseagentuur (ESA)

Fritüürimise protsessi uurimiseks ehitas töörühm katsefritüüri, mis varustati kaameraga, et jäädvustada kartulite küpsemiskiirust ja mullide kasvukiirust, suurust ja jaotust. Lisaks jälgiti õli temperatuuri ja kartulite sisemust.

Turvalisuse tagamiseks pandi terve seadeldis rõhu alla, automatiseeriti ja tihendati. See oli äärmiselt oluline, sest fritüüri katsetamiseks pandi see ESA lennukile, millega on võimalik tekitada lühiajaliselt nullgravitatsiooni.

Vaata videost, kuidas aurumullid tekivad.

Euroopa Kosmoseagentuuri sõnul toimisid aurumullid samamoodi nagu Maal. Kuigi kogu protsess vajab veel veidi lihvimist, annab see lootust, et me saame lähitulevikus ka kosmoses friikartuleid süüa. Lisaks võib see pakkuda uudseid lahendusi ka väljaspool kööki.