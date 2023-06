ULME: Inimese DNA-d saab salaja kätte lausa õhust või jälgedelt liival

Teadlased on avastanud, et ka kõige igapäevasematest keskkondadest saab koguda inimese keskkonna-DNA-d (ing k environmental DNA ehk eDNA), mis tekitab eetilisi küsimusi nõusoleku, privaatsuse ja turvalisuse suhtes.

See meetod ei ole tegelikult midagi uut, varem on seda lihtsalt teistel eesmärkidel kasutatud. Näiteks on seda kasutatud reoveest Covid-19 jälgede tuvastamiseks ning ohustatud või invasiivsete loomaliikide kohta andmete kogumiseks. Nüüd on teadlaste töörühm püüdnud aga välja selgitada, kui palju infot saavad nad eDNA-st just inimese kohta koguda, kirjutab Futurism.com.