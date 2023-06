Uuring: Hiina ja USA ei suuda kliimaeesmärke täita

Suurem osa maailma kiiremini arenevate majandustega riikidest nagu Brasiilia, India, Lõuna-Aafrika Vabariik ja Indoneesia said samuti kehva hinnangu. Lisaks ka Lähis-Ida riigid Egiptus ja Araabia Ühendemiraadid, kellest esimene võõrustas ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni (UNFCCC) kliimakonverentsi möödunud aastal ja teine, kes teeb sama tänavu.

Rikkamatest riikidest oli vaid Austraalia see, mille plaanid paigutati nn vähese usaldusväärsusega kategooriasse.

Uuringus vaadeldud riikidest on vaid kolmandik heite vähendamise poliitikad viinud ka seadustesse.

«Et pikaajalised plaanid teoks saaksid, on oluline teha sihid õiguslikult siduvaks,» ütles Imperial College’i keskkonnapoliitika keskuse kaasautor Robin Lamboll. Kaasautorid lisasid, et eriti tähtis on täpselt etappide kaupa näidata, kuidas heite vähendamine aja jooksul kõigis majandus- ja sotsiaalvaldkondades saavutatakse.