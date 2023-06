Tallinn ootab vabatahtlikke elurikkuse talgupäevadele

«On väga vähe selliseid pealinnu, kus on loomadele ja lindudele nii mitmekesiseid elupaiku ja elab nii palju haruldasi liike kui Tallinnas. Elurikkuse talgud on terve aasta kestev talgute programm, kus kõik huvilised saavad kaasa lüüa, et oma koduümbruse elurikkust toetada, jälgida ja hoida. Ootame kõiki ühinema!» lausus Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti kaitsekorralduse juhtivspetsialist Matis Mägi.

Talgupäevad toimuvad järgmistel aegadel:

29. juuni kl 10 ja 8. juuli kl 10

Võõrliigi Vereva lemmaltsa leviku piiramine Pääsküla raba kaitsealal

Kohtumispaik: Kraavi tn parkla. Kestvus: 5-6 tundi

Talgupäeval toimub invasiivse vereva lemmaltsa taimede eemaldamine Pääsküla raba kaitseala kirdeosast. Talgulised tõmbavad taimed maa seest välja ja koguvad koha peal hunnikutesse. Taimed tulevad maa seest hõlpsasti välja.

22. juuli kl 10 ja 9. september kl 10

Võõrliigi kurdlehise kibuvitsa juurimine Paljassaare rannikul

Kohtumispaik: Pikakari ranna äärne parkla. Kestvus: 5-6 tundi

Kurdlehine kibuvits on hinnatud 100 kõige ohtlikuma võõrliigi hulka Euroopas. Talgupäeval on plaanis kurdlehise kibuvitsa juurikate ja võsundite tõrje Paljassaare rannikul – eelnevalt juuritud kurdlehise kibuvitsa taimede järelkoristamine ja kergem juurimine. Töid tehakse käsitsi, labidatega, juurikad ja võsundid kogutakse kokku ja võimalusel põletatakse.

5. august kl 9, 12. august kl 9, 19. august kl 9

Pääsküla raba kaitsealal kraavide sulgemine

Kohtumispaik: Kraavi tn parkla. Kestvus: 7-8 tundi

Talgupäeval toimub paisude rajamine Pääsküla raba kaitsekorralduskavas kaardistatud kuivenduskraavidel, taastamise I etapi valitud kohtades. Paisutamise eesmärk on hoida vett rohkem rabas ja kiirendada kraavide kinni kasvamist. Töö kujutab endast turbapätside kaevamist ja nendest juhendaja abiga kraavi paisu ladumist nii, et see takistaks vee voolu ka kraavi pinnase all.

23. september kl 10, 7. oktoober kl 10

Niitude taastamine Paljasaare hoiualal

Kohtumispaik: Pikakari ranna äärne parkla. Kestvus: 5-6 tundi.

Talgupäeval toimub Suur-Paljassaarel olevate niitude puhastamine võsast, eesmärgiga laiendada piirkonnale omast avatud niiduala. Piirkonnas oleva kahe tiigi kallaste puhastamise võsast kahepaiksetele kudemistingimuste parandamiseks neid veekogudes. Töid tehakse käsitsi, oksakääridega, oksad purustatakse kohapeal ning saadud puiduhaket kasutatakse hoiualal teeradade parandamiseks.

26. august kl 10

Kivisisaliku elupaikade taastamine Pääsküla raba kaitsealal

Kohtumispaik: Kraavi tn parkla. Kestvus: 5-6 tundi

Talgupäeval on plaanis parandada Eestis väga haruldaste ja range kaitse all olevate kivisisalike elutingimusi Pääsküla raba servas. Selleks tuleb kunagi avatud liivikualadelt eemaldada sinna kasvama hakanud noored männid. Eemaldatud materjal tuuakse kokku, purustatakse, puiduhake viiakse loodusradadele täiteks.