USA: El Niño on päral

«Tugevusest sõltuvalt võib El Niño avaldada mitmesugust mõju, suurendada näiteks ränkade vihmasadude ja põudade ohtu teatud maailma paikades,» ütles NOAA kliimateadlane Michelle L'Heureux ja lisas, et tulla võib ka temperatuurirekordeid.

«Kliimamuutused võivad teatud El Niñoga seotud mõjusid suurendada või vähendada. Näiteks võib El Niño tuua kaasa uued temperatuurirekordid, eriti piirkondades, kus El Niño ajal on niigi keskmiselt kõrgem temperatuur,» seletas L'Heureux.

Austraalia hoiatas sel nädalal, et El Niño tõttu võivad ilma olla soojemad ja kuivemad ning suurendada põlenguohtu. Jaapan seostab oma erakordselt sooja kevadet samuti El Niñoga.

Enamik mõõtmisajaloo kõige soojematest aastatest on olnud El Niño ajal, mistõttu kardavad teadlased, et sel suvel on kuumarekordeid oodata nii maal kui merel.