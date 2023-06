NEW SCIENTIST ⟩ Graanulid suudavad eemaldada veest «igavesed» kemikaalid

Perfluoroalküül- ja polüfluoroalküülained (PFAS) on sünteetiliste kemikaalide klass, mida kasutatakse laialdaselt katteainetes ja vahtudes, mis taluvad õli, kuumust ja vett. PFASe leidub näiteks hambaniidis, veekindlates rõivastes ja mittekleepuvates pannides. Mõned PFASid võivad kahjustada kilpnäärmeid ja põhjustada isegi vähki. Lisaks on PFASid keskkonnareostuse allikaks, sest need ained sisaldavad vastupidavaid süsinik-fluori sidemeid.