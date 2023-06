NEW SCIENTIST ⟩ Kuldaväärt kraam: nabanöörist urgitsetud tüvirakud pühivad selle haiguse imeväel

Et uurida tüvirakkude potentsiaali 1. tüübi diabeedi ravis, võttis Per-Ola Carlsson koos oma kolleegidega Rootsis, Uppsala ülikoolis katsealuseks 10 täiskasvanut, kellel on eelmisel aastal diagnoositud diabeedi varajane staadium. Neile süstiti mesenhümaalseid tüvirakke, mis pärinevad nabanööridest, mida kutsutakse ka Whartoni tarretiseks. Viis katsealust neist said platseebot.