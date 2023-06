Pirital peatatakse põuaperioodi tõttu niitmine linna haljasaladel

Kõik Tallinna linnaosavalitsused on saatnud korralduse niitmistegevuse peatamiseks haljastustöid teostavatele lepingupartneritele. Pirita Linnaosa Valitsus koostöös Keskkonnaagentuuriga kaardistab haljasalade hooldusintensiivsuse ning otsustab juunikuu lõpuks, kuidas ja millises mahus niitmine linnas edaspidi jätkub.

Pirita Linnaosa Valitsus jagab seisukohti, et madalaks pügatud Inglise muru ei ole tänapäevase ja hästihooldatud linnaruumi näitaja ning et hetkel puuduvad tõenduslikud andmed selle kohta, et kõrgem muru tähendaks suuremat puukide esinemist.