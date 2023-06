Teadlased tahavad «Tähesõdade» moodi laserkiirega kosmoseprügi taevast alla tuua

Teadlaste katseseade on vaakumtünn maa peal, kus proovitakse kiirega metallitükki tõugata. See lahendus võib olla määrava tähtsusega kosmoseprügi koristamisel tähtsatelt orbiitidelt.

Valmis on saanud viskitünni suurune silinderjas aparaat, mis on valmistatud paksust roostevabast terasest. Sees asub vaakumkamber, mida nimetatakse plasma ja kosmosesõidukite vahelise interaktsiooni elektrostaatilise laadimise laboriks (ECLIPS).

Katsed laboris on näidanud, et niimoodi võiks liigutada lausa tonniseid raskusi, kuid tulemus on väga aeglane. Kosmoseprügi hakkab küll orbiiti vahetama, kuid atmosfääri võib see jõuda alles aastate või aastakümnete pärast. Aga asi seegi. Vähemalt saab nii vabastada väärtuslikke orbiite kosmoses uute satelliitide jaoks.