Hiinlased on leiutanud virtuaalreaalsuses lõhnade tajumiseks plaastrid

Lõhnade toomine virtuaalreaalsusesse (VR) on teadlastele parajaks pähkliks osutunud ning siiamaani on loodud vaid kohmakaid seadmeid. Hiina teadlased on probleemile leidnud võimaliku lahenduse: nina alla kleebitavad lõhnageneraatorid.