Lisaks sellele oli hirm Covid-19 enda ees. Pandeemia alguses oli väga vähe teavet selle kohta, kuidas nakkus mõjutab rasedust või vastsündinuid. Kuid kolme aasta möödudes on pilt palju selgem ja see toetab vaktsineerimist.

Pandeemia on kahtlemata avaldanud rasedusele negatiivset mõju. Ameerika Ühendriikides 2022. aastal läbi viidud uuring jälgis 1,6 miljonit rasedat inimest 463 haiglas, kusjuures pooled rasedustest toimusid pandeemia ajal ja ülejäänud aasta enne selle algust. Emade suremus oli pandeemia ajal kõrgem – 8,69 surmajuhtumit 100 000 raseduse kohta, võrreldes 5,17-ga 100 000 raseduse kohta. Statistiline analüüs viitab sellele, et see ei olnud juhuslik avastus.