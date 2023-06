Staar-paleoantropoloog arvab, et on Lõuna-Aafrikast leidnud maailma vanima matmispaiga

Esmaspäeval teatasid Lõuna-Aafrika Vabariigis tegutsevad paleontoloogid eesotsas Lee Bergeriga, et on leidnud teadaolevalt maailma vanima matmispaiga ning tuvastanud kivisse uuristatud sümbolid, mille autorid on tõenäoliselt meie kiviaegsed, meist palju väiksemate ajudega, sugulased liigist Homo naledi.